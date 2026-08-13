В Егорьевске обучили информаторов-обходчиков к выборам в Государственную думу

В Егорьевске состоялось первое обучение информаторов-обходчиков, которые будут рассказывать жителям о предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации и Московскую областную Думу. Во встрече приняли участие более 150 человек.

Информаторами станут члены участковых избирательных комиссий. Они будут поадресно обходить жителей в границах своих участков и рассказывать о выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября.

По словам Сергея Евстигнеева, председателя территориальной избирательной комиссии Егорьевска, обходчики будут информировать избирателей о выборах разных уровней и доступных формах голосования.

В этом году в Егорьевске к подомовому информированию привлекут 183 обходчика. Они будут работать на территории 64 участковых избирательных комиссий. Для работы используется специальное приложение «Телинформ», которое помогает синхронизировать данные со списками избирателей и уточнять изменения.

На обучении участникам объяснили технические моменты, порядок работы с информационными материалами и правила общения с жителями. Особое внимание уделили безопасности и доверию: обходчики должны представляться, показывать документы, иметь нагрудные знаки и бейджи.

Председатель УИК №510 Виталий Плеханов отметил, что обучение было очень доступным и полезным. «Рассказали все четко и ясно. Я понял, что нужно быть готовым, взять с собой раздаточные материалы, документы и хорошее настроение», — поделился он.