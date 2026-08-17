В Егорьевске обновили дорожное покрытие на 11 участках

В Егорьевске в рамках ремонтного сезона 2026 года обновили дорожное покрытие на шести участках региональных дорог и на пяти участках муниципальных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Всего в Егорьевске дорожники обновили около 28 километров покрытия на муниципальной и региональной сети. На ряде участков продолжаются работы по укреплению обочин и нанесению разметки, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На муниципальной сети уложили около трех километров покрытия: в городе Егорьевске на двух участках улицы Жукова Гора и на подъезде к ССК, где находится Егорьевский механический завод и другие промышленные предприятия, а также на дорогах в деревнях Тимохино и Большое Гридино. Еще более одного километра покрытия уложат до конца недели в окружном центре на улице 9 Января, где расположены поликлиника и техникум.

На региональной сети по нацпроекту отремонтировали порядка 25 километров покрытия. Наибольший объем работ специалисты Мосавтодора выполнили на участке дороги «Поминово – Коробята – Запутное» между селом Саввино и деревней Иванцево Орехово-Зуевского округа — обновили более 14,8 километра асфальтобетонного покрытия.

Помимо этого, заменили 4,7 километра дорожной одежды на подъезде к окружному центру — на участке Егорьевского шоссе между деревнями Ширяевской и Селиваниха. А также обновили покрытие на участке от Егорьевского шоссе до деревни Акатово у спортивно-оздоровительного лагеря «Ракета» и на участке дороги от деревни Захарово до остановки «Будка», ведущем к инфраструктуре деревни Михали.

Устройство нового покрытия на всех участках выполнено с использованием современных асфальтобетонных смесей, отличающихся повышенной износоустойчивостью.