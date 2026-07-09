Сквер в шестом микрорайоне Егорьевска благоустроят в этом году
В Егорьевске готовится благоустройство сквера в шестом микрорайоне. Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что объявлен электронный конкурс на проведение работ.
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется благоустроить участок площадью около 2,2 гектара.
Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование будет осуществляться из бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Егорьевск.
Завершить благоустройство сквера планируют в 2027 году.
Комитет по конкурентной политике рекомендует следить за новостями о закупках и земельно-имущественных торгах в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».