В Егорьевске начали выпускать аналог импортных конфет

На кондитерской фабрике «Победа», расположенной в Егорьевске, запустили новую линию по производству мини-вафельных конфет «Дос Брос». Это отечественный аналог популярного импортного продукта. Первые партии уже готовы к упаковке.

Изначально конфеты выпускались в большом формате — 37 грамм. Теперь появилась и маленькая упаковка — 13 грамм.

По словам Ольги Муравьевой, генерального директора и сооснователя фабрики, конфеты получились необыкновенно вкусными и эстетично упакованными. Первые покупатели уже оценили новый продукт.

Параллельно с запуском новых конфет фабрика активно развивает промышленный туризм. Сейчас здесь строят отдельное здание для приема гостей. На первом этаже разместят детские зоны с мастер-классами и чаепитиями, на третьем — обучающие курсы для взрослых. Также в новом здании появятся новые производственные линии.

После ввода здания в эксплуатацию, который планируют на второй квартал 2027 года, фабрика сможет принимать до восьми экскурсий в день вместо нынешних трех.

Новинку «Дос Брос» скоро можно будет найти в магазинах. Фабрика продолжает наращивать обороты и расширять ассортимент.