В Егорьевске начали применять передовую сосудистую диагностику

В Егорьевске приступили к использованию современного внутрисосудистого ультразвукового комплекса (ВСУЗИ). Инновационное оборудование дает врачам возможность визуализировать сосуды сердца изнутри, что уже привело к изменению лечебной тактики у первой пациентки.

Аппарат позволяет создавать трехмерное изображение атеросклеротических бляшек, обеспечивая хирургам высокую точность при проведении стентирования и минимизацию рисков осложнений. Одна из первых пациенток, прошедших исследование на новом оборудовании, — 63-летняя жительница Подмосковья.

Врач по рентгенэндоваскулярной хирургии Вячеслав Атрошенко отметил, что диагностика выявила объем поражения, который оказался больше ожидаемого. Это заставило врачей пересмотреть план лечения и выбрать открытую операцию для обеспечения максимальной безопасности пациентки.

Ранее сосуды визуализировались только в двухмерной проекции, но теперь врачи могут детально изучить атеросклеротическую бляшку, измерить ее плотность и определить ее границы.

По словам руководителя регионального сосудистого центра Фурката Гафурова, новая методика значительно повышает эффективность операций, исключая сомнения и обеспечивая хорошие долгосрочные результаты для пациентов.