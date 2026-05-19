В Егорьевске начали благоустройство дворовых территорий

В Егорьевске, в втором микрорайоне, развернулись работы по благоустройству дворовых территорий. У домов 8, 9, 10 и 25 началась укладка асфальта на новых пешеходных дорожках.

Муниципальный контракт был заключен еще в сентябре прошлого года. Согласно проекту, здесь появятся удобные тротуары для безопасного передвижения жителей, а также будет реконструирована парковка. Ее перенесут от здания молодежного центра «Маяк», чтобы оптимизировать использование дворовой территории.

Вскоре жители смогут оценить обновленное пространство, которое станет более удобным как для пешеходов, так и для водителей.