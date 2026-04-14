В Егорьевске капитально отремонтируют 28 домов

В текущем году в Егорьевске в рамках региональной программы капитального ремонта планируется обновление 28 многоквартирных домов. На некоторых объектах работы уже близятся к завершению, в то время как на других они начнутся в конце апреля.

По словам Елены Володиной, главного эксперта управления ЖКХ администрации округа, ремонт может включать замену межэтажных и чердачных перекрытий, ремонт скатной и плоской кровли, фундамента, отмостки, системы водоотведения, утепление и обновление фасада.

Работы уже завершены по адресам: Спортивная, 15; Советская, 35, 78/18. Новые ремонтные работы начнутся в следующих домах: третий микрорайон, 14, 15, 24; второй микрорайон, 42, 20; первый микрорайон, 1, 36, 40, 41, 44; шестой микрорайон, 4А; деревни Волково, 2 и Тимшино, 19; поселок Павлова, дома 5 и 2; Спортивная, 10; Октябрьская, 37/3.

Все работы выполняются под контролем Фонда капитального ремонта Московской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. После завершения работ специальная комиссия, в состав которой войдут представители фонда капитального ремонта, управления ЖКХ и сами жители, проверит результат. На каждом объекте установлены камеры для онлайн-наблюдения за процессом ремонта.