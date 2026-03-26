В Егорьевске готовятся к летнему сезону озеленения

В Егорьевской службе благоустройства активно готовятся к теплому времени года. В теплицах уже растут десятки тысяч цветов, которые вскоре украсят городские клумбы.

Работники зеленого строительства Елена Казакова, Юлия Маскаева и их коллеги тщательно ухаживают за растениями: занимаются посевом, пикировкой, поливом и подкормкой. По словам Елены, самое сложное — вырастить цветы здоровыми. Юлия добавляет, что работа в теплице поднимает настроение — даже зимой здесь чувствуется весна.

Начальник службы озеленения Оксана Сакович рассказала, что к лету здесь вырастет более 15 видов однолетних цветов, включая бегонию, алиссум, циннию, колеус, вербену и другие. Всего в городе высадят более 80 тысяч растений. Главная задача — получить крепкую корневую систему, чтобы цветы хорошо перенесли пересадку и быстро прижились на клумбах.

Особое внимание уделяется тагетису — этих цветов высадят около 25 тысяч. Они ценятся за свою выносливость: могут пережить и дожди, и засуху. Нежной петунии приготовили пять тысяч кустов, а величественные канны, которые встречают гостей при въезде в город, в этом году высадят в количестве 200 штук.

В этом году на городских клумбах появится ампельная петуния нескольких сортов, а также декоративно-лиственные колеус и цинерария — их порядка 30 тысяч. Все растения подобраны так, чтобы клумбы радовали жителей и гостей Егорьевска разнообразием форм и красок.