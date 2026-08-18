В Егорьевске близится к завершению реконструкция стадиона «Мещера

В Егорьевске продолжается активная реконструкция стадиона «Мещера», строительная готовность которого достигла 88 %. Завершить все работы планируют в декабре.

На данный момент на площадке подходят к концу устройство футбольного поля и бетонные работы на спортивных площадках. После этого строители приступят к монтажу необходимого оборудования.

На основном футбольном поле укладывают финишный слой искусственного покрытия с подогревом. Трибуны на 1,2 тысячи зрителей полностью обновлены, установлены модульные раздевалки и новое освещение. Административный корпус готов, осталось подключить коммуникации.

На территории стадиона оборудуют четыре круговые беговые дорожки по 400 метров и шесть прямых по 100 метров, легкоатлетические сектора для толкания ядра и прыжков в длину и высоту. Также появятся новое мини-футбольное поле, площадка для воркаута, теннисный корт, два корта для падела и универсальная площадка для баскетбола и волейбола.

Зимой на мини-футбольном поле планируют организовать каток с пунктом проката. Кроме того, будет обустроен новый главный вход, парковка на 100 машин и обновлено покрытие конного манежа с использованием специального грунта.

После реконструкции стадион сможет принимать примерно на 30 % больше спортсменов — до этого здесь тренировались около 5,5 тысяч человек. На объекте будут проводить футбольные матчи, легкоатлетические тренировки, городские и областные соревнования.