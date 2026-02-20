В Егорьевске активно ведется уборка снега

В Егорьевске продолжается борьба со снежными заносами. Сегодня специалисты уделяют особое внимание очистке остановок общественного транспорта, парковок и общественных пространств.

С раннего утра шесть человек расчищают остановки на центральных улицах, еще двое работают на аллее Гагарина. Всего с шести часов утра к работе приступили 74 дворника, дополнительно привлечены еще 24 человека. Расчистку ведут 26 единиц техники от Егорьевской службы благоустройства.

Подрядные организации также активно участвуют в уборке. На снежной базе работают два мини-погрузчика, два погрузчика и бульдозер.

Уборка снега в городе будет продолжаться весь день.