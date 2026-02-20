В Егорьевске активно идет вывоз снега

На снежной базе в Егорьевске работа не прекращается ни на минуту. Самосвалы непрерывно привозят сюда снег со всего города. Одна машина вместимостью сорок кубических метров заполняется всего за три-пять минут, однако дорога до базы занимает гораздо больше времени.

За сутки с улиц вывезли около двух тысяч тонн снега. Бульдозер на базе разравнивает и складирует привезенный снег, освобождая место для новых машин.

В работах задействована разнообразная техника: 11 тракторов МТЗ-82 и четыре МТЗ-320 для прометания улиц, четыре мини-погрузчика для очистки парковок и внутриквартальных проездов. Подрядные организации от ООО «Омега» выставили четыре комбинированные дорожные машины, грейдер, 12 тракторов, шесть погрузчиков и восемь рабочих.