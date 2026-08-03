В Дзержинском завершают капитальный ремонт гимназии № 5 «Интеллект»

В Дзержинском на 80% готов капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 5 «Интеллект». Чистовая отделка помещений и благоустройство территории подходят к концу. Ученики смогут вернуться в обновленное здание к началу учебного года.

Капитальный ремонт проводится в рамках президентской программы обновления образовательных учреждений. Ранее был открыт новый корпус гимназии «Успех» на улице Угрешской, что позволило временно перевести туда учеников и педагогов.

До начала ремонта в основном корпусе гимназии № 5 обучалось около 1,9 тысяч школьников при проектной вместимости 1324 человека. После завершения работ здесь смогут учиться около тысячи детей. Уже сформированы семь первых классов, а всего в обновленный корпус зачислено около 900 учеников.

Основной корпус гимназии состоит из двух трехэтажных зданий начальной и основной школы, соединенных переходом. В ходе капитального ремонта были обновлены кровля, фасад, инженерные системы, полы и потолки, заменены двери, выполнена перепланировка помещений. Также были расширены учебные кабинеты, увеличены рекреационные зоны, входные группы и эвакуационные выходы.

В школе модернизировали бассейн, установив новые системы водоподготовки и водоочистки, обновили пищеблок. На территории оборудовали современное спортивное ядро со стадионом, хоккейной коробкой и волейбольной площадкой.

После открытия обновленная гимназия предложит ученикам современные лаборатории по химии, физике и технологии, три спортивных зала, включая зал для единоборств, танцевальный зал и расширенный пищеблок.