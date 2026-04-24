Гимназию №5 в Дзержинском капитально отремонтируют к сентябрю

В здании Гимназии № 5, расположенном на улице Томилинской, дом 9 в Дзержинском, ведется капитальный ремонт. Готовность объекта достигла 50%. Специалисты занимаются фасадными работами, устройством инженерных сетей и отделкой помещений.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил, что на стройплощадке работает более 150 человек и задействовано шесть единиц спецтехники. «Ведутся фасадные и кровельные работы, устройство каркасных перегородок, напольной стяжки, выполнение работ по прокладке отопления, венткоробов, лотков слаботочных систем, выполняются работы по замене окон», — приводятся в сообщении слова министра.

Трехэтажное здание, построенное в 1989 году, ждет полное обновление — от крыши до внутренних инженерных систем. В ходе капремонта специалисты установят новые двери и осветительные приборы, проведут модернизацию пищеблока с установкой нового оборудования. Кроме того, будет обновлена входная группа.

На пришкольной территории строители проведут благоустройство и озеленение. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Завершить работы планируется в августе 2026 года. Ученики Гимназии должны встретить следующий День знаний в полностью обновленном здании.