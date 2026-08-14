Во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове завершают демонтажные работы

В городе Серпухове строители завершают демонтажные работы во дворце торжеств «Центральный». В ближайшее время они приступят к монтажу кровли, сообщил начальник участка ООО «БАСК» Виктор Абламский.

По словам Абламского, сейчас строители готовят арматуру к приему бетона на главном входном крыльце и монтируют стропильную систему металлоконструкции под кровлю. В рамках реконструкции планируется заменить инженерные коммуникации и сантехнику, установить современное вентиляционное оборудование и систему кондиционирования. Также будет смонтирована пожарная и охранная сигнализация и система видеонаблюдения.

Подрядчик стремится максимально сохранить исторический облик здания снаружи и внутри. На объекте заняты десять человек — арматурщики, монтажники и подсобные рабочие.

Двухэтажное здание площадью более тысячи квадратных метров было построено в 1953 году. Последний капитальный ремонт здесь проводили в 2004 году. Дворец торжеств входит в перечень объектов культурного наследия муниципального значения и участвует в государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы ведутся за счет регионального бюджета и должны быть завершены в декабре 2026 года.