Во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове завершается демонтаж

В Серпухове во дворце торжеств «Центральный» строители завершают демонтажные работы. Скоро они приступят к монтажу кровли, сообщил директор МАУК «Парки Серпухов» Сергей Виноградов.

По словам Виноградова, в здании заменят инженерные коммуникации и сантехнику. Строители установят современное вентиляционное оборудование и систему кондиционирования. Также планируется монтаж пожарной и охранной сигнализации, а также системы видеонаблюдения.

Важно, что подрядчик должен сохранить исторический облик здания как снаружи, так и внутри. Последний капитальный ремонт во дворце проводили в 2004 году. Двухэтажное здание площадью более тысячи квадратных метров возвели в 1953 году. Дворец торжеств входит в перечень объектов культурного наследия муниципального значения и попал в госпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Работы ведутся за счет регионального бюджета и должны быть завершены в декабре 2026 года.