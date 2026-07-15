В Дворце культуры «Большевик» идет ремонт

В поселке Большевик строители завершили демонтаж фасада местного дворца культуры и ведут замену кровли. Об этом сообщила директор ДК «Большевик» Марина Никитина.

По ее словам, на площади 1500 квадратных метров запланировано полностью заменить устаревший ондулин на современную металлочерепицу. Сейчас уже выполнена четверть новой кровли.

На фасаде строители сняли слой старого пенопласта и лишней лепнины. Теперь рабочие утепляют стены по технологии «мокрый фасад»: используют минеральную вату толщиной 150 миллиметров, штукатурку «короед», декоративно-защитную покраску.

В процессе ремонта также заменят пожарные и эвакуационные двери и сделают отмостку по периметру здания.

Марина Никитина подчеркнула, что по итогам ремонта зданию 1963 года постройки планируется придать первоначальный внешний облик. Дворец культуры «Большевик» — мультифункциональный центр, где занимаются 16 клубных формирований. В 2026 году его посетили более 23 тысяч человек.

Ремонт проводят по государственной программе «Культура и туризм Московской области». На объекте задействовано 15 строителей, работы завершат до 15 августа.