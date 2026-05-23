В Дубровицах открылась выставка сирени с международного фестиваля

На первом дне «Сиреневого фестиваля» в поселке Дубровицы состоялась презентация уникальной выставки. На ней представлено около 120 сортов сирени из разных стран мира, включая Россию, Францию, Голландию, Германию и США. Эти растения — часть коллекции селекционера и коллекционера сирени Ирины Подосинкиной, которая выращивает их в Домодедовском округе.

По словам Ирины Подосинкиной, в международном списке насчитывается около 4 тысяч сортов сирени обыкновенной. Она отметила: «Сирень должна быть в каждом саду. При правильном уходе она очень долго будет украшать сад цветами и ароматом».

Среди представленных сортов — «Мечта», которая теперь растет и на территории КПЦ «Дубровицы». Коллекционер поделилась: «Она обильно цветет, у нее крупные кисти, крупные цветки. Прекрасно интенсивно пахнет».

Также на выставке был представлен сорт «Кардинал», выведенный в Польше в середине прошлого века. Этот саженец невысокий, но с большими кистями цветов.