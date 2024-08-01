Представители стран БРИКС приедут на форум особых экономических зон в Дубну

Международный форум особых экономических зон пройдет в Дубне 3 и 4 октября. Участие в нем примут делегации стран БРИКС, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ.

Бизнес-форум пройдет на территории особой экономической зоны ТВТ «Дубна» при поддержке правительства Московской области и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ. Участники смогут обменяться опытом и обсудить совместные проекты с потенциальными инвесторами. На встрече обсудят внедрение принципов устойчивого развития в инфраструктурных проектах, юридические аспекты работы ОЭЗ и развитие деловых контактов.

Также для участников проведут экскурсию по промышленным объектам особой экономической зоны в Дубне и круглые столы по туризму, промышленности, развитию информационных технологий и науки. Зарегистрироваться на участие в форуме можно по ссылке.

«Такие мероприятия способствуют развитию инвестиционной привлекательности региона и созданию благоприятных условий для бизнеса», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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