В Дубненской больнице открылся обновленный кабинет физиотерапии

В левобережной поликлинике Дубненской больницы после обновления открылся кабинет физиотерапии. В нем установили современное оборудование для лазеротерапии, магнитотерапии и УВЧ-терапии. Теперь здесь есть аппарат экспертного класса, который объединяет различные виды воздействия электрическим током и применяется при большинстве заболеваний, поддающихся физиотерапевтическому лечению.

Всего в кабинете десять лечебных приборов и семь коек для пациентов. До сорока пациентов смогут проходить лечение за смену. Направить на процедуры может любой врач, а при множественных хронических заболеваниях потребуется предварительная консультация терапевта.

«Физиотерапия — одно из направлений медицины, известное с древности. Она использует методы, основанные на физических факторах окружающей нас среды: электрическом и магнитном поле, спектре солнца, ультразвуке», — подчеркнул врач-физиотерапевт Дубненской больницы Роман Амбаров. Он также отметил, что кабинет полностью оснащен оборудованием по современным стандартам и охватывает практически весь спектр заболеваний, тем самым повышая доступность медицинской помощи.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что кабинет долгое время был закрыт из-за устаревшего оборудования. Восстановить его работу удалось благодаря руководству АО «Промтех-Дубна» и администрации городского округа.