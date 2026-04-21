В Дубне завершили создание мозаики «Ноев ковчег»

В городе Дубна завершилось создание мозаики «Ноев ковчег» для трапезной храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино. Работа над панно длилась почти пять лет.

Масштаб мозаики впечатляет: размером два на три метра она собрана из нескольких тысяч элементов — смальты, природного камня, керамогранита, с включением золотых деталей. Автор эскиза и руководитель проекта, художник Михаил Поляков, пояснил, что мозаика выполнена в технике, вдохновленной византийской традицией.

Начинали работу воспитанники воскресной школы, затем подключились ученики мастерской и их родители. В общей сложности в создании мозаики приняли участие более 50 человек. «Этой работе было посвящено много сил и времени, она делалась с большой любовью», — рассказывает участница мозаичной мастерской Наталья Черникова.

Когда панно установили на свое место, стало ясно, что получилось не просто украшение, а полноценное художественное высказывание. Иерей Аркадий Терехин отмечает, что выбранный сюжет имеет глубокий смысл и побуждает к размышлениям.

«Ноев ковчег» стал второй работой в серии библейских сюжетов. Ранее мастера создали композицию «Адам в раю». Судя по настрою команды, продолжение обязательно будет.