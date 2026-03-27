В Дубне завершаются приготовления к изучению кварк-глюонной плазмы

В городе Дубна, в Доме международных совещаний Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), на улице Строителей, д. 2, близятся к завершению последние приготовления на ускорительном комплексе NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility). Здесь ученые готовятся начать изучение кварк-глюонной плазмы — состояния материи, которое существовало во Вселенной сразу после Большого взрыва.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц рассказал о значимости мегасайенс-проекта: «На комплексе NICA проводятся не только фундаментальные, но и прикладные исследования. Например, облучение электронных компонентов для проверки их радиационной стойкости — это необходимо для надежной работы космических аппаратов».

Ускорительный комплекс NICA состоит из каскада предускорителей и коллайдера — сверхпроводящего вакуумного кольца, где встречные пучки ионов будут сталкиваться, воссоздавая сверхплотную материю. Периметр кольца коллайдера составляет полкилометра.

Строительство комплекса началось в 2016 году и на сегодняшний день полностью завершено. Заканчивается испытание Многоцелевого детектора (MPD), а до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию установку спиновой физики — SPD (Spin Physics Detector).

ОИЯИ — уникальная международная организация, включающая 15 стран-участниц и 8 ассоциированных членов. Именно здесь были синтезированы 10 сверхтяжелых элементов Периодической таблицы, включая оганесон (118-й элемент), названный в честь академика Юрия Оганесяна.