В Дубне высадили 400 саженцев в честь героев Великой Отечественной войны

В городском округе Дубна состоялось мероприятие в рамках Всероссийской акции «Сад памяти». Участниками стали люди разных поколений и профессий. Они высадили 400 саженцев, отдавая дань уважения 27 миллионам героев, погибших в Великой Отечественной войне.

Ясным майским утром жители Дубны собрались на улице Ленинградской и вдоль Дубненской кругосветки, чтобы посадить деревья и кустарники. Эти участки нового туристического маршрута нуждались в дополнительном озеленении.

Агрономы, контролирующие процесс, отмечают, что саженцы закуплены в питомниках и адаптированы к климатическим условиям севера Московской области, поэтому должны хорошо прижиться.

Каждое посаженное дерево стало живым памятником, который будет напоминать о подвиге защитников Родины. В семье каждого россиянина есть герои той войны, и в этот день потомки объединились, чтобы почтить их память.