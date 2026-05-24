В Дубне впервые прошел ультрамарафон «Волжский берег»

На набережной Волги в городе Дубна состоялся ультрамарафон «Волжский берег». Участники наслаждались великолепными пейзажами, ароматом цветущей сирени и прохладным ветерком с реки в теплый солнечный день.

Спортсмены выбирали продолжительность забегов в зависимости от своей физической подготовки, возраста и сил. Дистанции начинались с интервалом в несколько часов. Те, кто выбрал 12-часовой забег, стартовали в 11 утра, а бегущие 6 часов — в пять вечера. Самым массовым оказался 3-часовой маршрут, старт которого был назначен на 20:00.

Более 120 бегунов из Москвы и Подмосковья, Тверской области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Углича, Чебоксар и других городов России приняли участие в ультрамарафоне.

Трасса проходила по живописным местам Дубны — набережным и зеленым зонам.

Общий финиш всех трех забегов состоялся в 23:00. Абсолютным чемпионом среди мужчин в своей группе стал Алексей Шмелев из Дубны, который пробежал самую длинную дистанцию — 117 километров — за 12 часов.