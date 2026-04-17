В Дубне строительство в «Ривер-клаб» возобновится: недострой ждет реконструкция

В городском округе Дубна на улице Солнечной в микрорайоне «Ривер-клаб» возобновились работы на недостроенном объекте. Компания «Ин-Групп», занимающаяся возведением нового жилого района в левобережной части города, приступила к реконструкции здания, которое находилось в запустении более 10 лет.

По словам заместителя главы городского округа Дубна Алексея Степаненко, проведенное обследование показало, что использовать в дальнейшем можно будет только бетонно-монолитный каркас. Все остальные конструкции, включая пеноблоки и кирпичные кладки, требуют демонтажа и последующей замены.

Администрация города ранее провела работу с дольщиками, которые вложились в строительство дома. Совместно с фондом ДОМ.РФ были организованы компенсационные выплаты. Также фонд провел аукцион, по итогам которого городской застройщик «Ин-Групп» и получил доступ к объекту.

Всего в микрорайоне «Ривер-клаб» три недостроенных дома. Подрядчик также планирует участвовать в аукционе на два оставшихся объекта и, в случае выигрыша, завершить их строительство в едином архитектурном стиле.

Ориентировочные сроки сдачи реконструируемого объекта — конец 2026 года. Ранее в микрорайоне уже начались работы по обустройству канализации.