В Дубне стартовало голосование за благоустройство городской среды

В городе Дубне началось голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители могут выбрать территорию для благоустройства в 2027 году.

Проголосовать можно двумя способами: через портал Госуслуг или с помощью волонтеров. Волонтеры помогают голосовать на общественных пространствах и городских мероприятиях. Для этого используют приложение «Госуслуги. Волонтер», которое является частью экосистемы Госуслуг. Подтверждение на вход приходит в виде четырех цифр.

«Бояться и переживать не нужно — никакие личные данные мы не видим и не собираем», — рассказала специалист по работе с молодежью Молодежного центра «Инициатива» Екатерина Медведева.

Волонтеры легко узнаются по брендированным футболкам и бейджам. Они также посещают школы и колледжи по согласованию с руководством учебных заведений. Учащиеся могут узнать о проекте и проголосовать с минимумом усилий.

Голосовать в проекте можно с 14 лет. Жители Дубны могут выбрать для благоустройства одну из территорий: Парк семейного отдыха на Большой Волге или сквер Строителей в Институтской части.

Ранее в рамках проекта в Дубне благоустроили площадь у Дворца культуры «Октябрь» и два сквера на проспекте Боголюбова.