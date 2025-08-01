Около 300 метров трубопровода заменили на улице 9 Мая в Дубне

Подрядчик заменил участок трубопровода длиной 288 метров на улице 9 Мая в Дубне. Исполнитель приступил к благоустройству территории.

В Дубне на улице 9 Мая в рекордные сроки завершились работы по замене трубопровода. Подрядчик уже приступил к благоустройству.

«Осталось закрыть последнюю водопроводную камеру: сейчас там устанавливают опоры под задвижки. Сегодня камеру перекроют, обратно засыплют песком и щебнем. Останутся работы только по благоустройству и восстановлению тротуарной плитки, асфальтобетонного покрытия проезжей части», - рассказал о видах работ Сергей Трушин, генеральный директор АО «ПТО ГХ».

Воду по новому трубопроводу уже получают 16 домов, бассейн, две школы и детский сад. Все этапы замены контролировались Управлением технического надзора капитального ремонта Московской области. Подрядчик планирует закончить все работы на три месяца раньше установленного срока: 30 августа вместо 30 ноября.

Ремонт произвели в связи с большим количеством аварий на участке. Старым трубам было больше тридцати лет. Их заменили на современные: в них не бывает отложений, поэтому жители получают более чистую и качественную воду. Установлены новые запорные арматуры и отводы на потребителей. Общая длина замененного трубопровода - 288 метров.

«Претензий к качеству и срокам работ нет. Подрядчик отработал хорошо, с заботой о жителях. Главное: минимизировал неудобства, вызванные проведением ремонта», - отметил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.