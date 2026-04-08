В Дубне стартовало благоустройство Парка авиастроителей

В городе Дубна начались работы по благоустройству Парка авиастроителей. Подрядчик, который ранее занимался благоустройством Центральной улицы и площади у Дворца культуры «Октябрь», теперь приступил к преобразованию парка.

Представитель компании-подрядчика Виталий Кабанов рассказал о планах: «Работы у нас будут производиться в два этапа: парк поделим пополам, чтобы было удобно нашим пешеходам, которые тут добираются до работы. На данный момент идет демонтаж: как только он будет выполнен, приступим к работам по инженерным сетям».

После демонтажа подрядчик определит места новых детских площадок. Также появятся новые пешеходные дорожки и велосипедный маршрут, который соединит парк с благоустроенной Центральной улицей. Сейчас демонтируют старые детские площадки и пешеходные дорожки. Особое внимание уделяется сохранности деревьев: их огородили специальным коробом, чтобы не повредить строительной техникой.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул: «Задача в этом году — в максимально короткие сроки все работы по благоустройству в полном объеме выполнить. В год семидесятилетия наукограда это будет прекрасным подарком и для жителей, и для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Работы проводятся в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».