В Дубне стартовал новый сезон музыкальных вечеров на набережной

Вечером в воскресенье на Менделеевской набережной в Дубне прозвучала инструментальная композиция «Палладио» Карла Дженкинса. Это событие открыло первый концерт из серии «Музыка на Волге».

Трио народных инструментов «Три богатыря», состоящее из двух баянистов и балалаечника, задало тон мероприятию. После «Палладио» прозвучали «Земля в иллюминаторе», хиты «Ласкового мая», «Король и шут», классические композиции зарубежных рок-групп и даже лезгинка.

Проект «Музыка на Волге» организует директор Дубненского симфонического оркестра и команда главы Дубны. Каждое воскресенье лета на набережной звучат различные музыкальные произведения: от симфонического оркестра до джазового вокала. Список жанров и исполнителей постоянно пополняется, но время остается неизменным — воскресный вечер.