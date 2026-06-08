В Дубне стартовал фестиваль «Движение по вертикали» в честь Станислава Говорухина

В городском округе Дубна стартовал четвертый этап фестиваля «Движение по вертикали», посвященного режиссеру Станиславу Говорухину. Мероприятие началось 8 июня в ДК «Октябрь» с открытия фотовыставки, которая будет доступна до 30 июня.

Организаторы фестиваля передали в дар учреждениям культуры Дубны работы фотохудожников Михаила Тарасова, Вячеслава Манешина и Дины Щедринской. На выставке также представлены кадры из фильмов Станислава Говорухина, включая «Благословите женщину», «Weekend» и «Конец прекрасной эпохи». Именно последней картиной мастера в качестве режиссера дали старт фестивалю.

Анна Фролова, сотрудник компании «Кинофокус» — одного из организаторов фестиваля, рассказала: «Основная цель фестиваля — сохранить память о Станиславе Сергеевиче, чтобы жили его фильмы и творчество. Также хотелось бы обратить внимание молодежи, познакомить ее с творчеством Станислава Говорухина».

Основная программа фестиваля будет идти до 10 июня и включает в себя мастер-классы и театральные показы. Жители и гости Дубны смогут посетить различные мероприятия, связанные с творчеством известного режиссера.

Фестиваль «Движение по вертикали» проводится в соответствии с приказом президента о праздновании 90-летия со дня рождения Станислава Говорухина и реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Первые три этапа фестиваля прошли в Ставропольском крае, Вологодской и Калужской областях.