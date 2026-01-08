В Дубне создадут карту коттеджей выдающихся ученых

В подмосковном наукограде хотят увековечить память академиков. Специальная карта с QR-кодами расскажет о знаменитых жителях старинных коттеджей.

Инициатором проекта стал академик Российской академии наук Антон Балдин. Он предложил установить информационный стенд с картой в лесопарковой зоне, недалеко от детской площадки.

«Табличка со схемой домов и QR-кодами позволит жителям и туристам узнать, какие выдающиеся люди жили на улицах Лесной и Интернациональной в советские годы», — пояснил Балдин.

Эти атмосферные коттеджи давно стали визитной карточкой Дубны. Сюда приходят гулять туристы, а кинорежиссеры выбирают это место для съемок.

Сам Антон Балдин жил в одном из таких домов в 1968 году, когда его отец, академик РАН Александр Балдин, возглавил лабораторию высоких энергий.

«Тогда все коттеджи были разделены на четыре квартиры, где и жили ученые», — вспоминает он.

Антон Балдин уже собрал биографии знаменитых соседей. В разное время здесь жили Яков Смородинский, ученик Ландау и создатель научного журнала «Квант», который с юмором преподавал физику местным детям; Алексей Тяпкин, стоявший у истоков воднолыжного спорта в СССР; математик Евгений Жидков, соорганизатор всесоюзного олимпиадного движения, и генеральный конструктор Игорь Селезнев.

Идею поддержали глава городского округа Максим Тихомиров и дирекция Объединенного института ядерных исследований.

«Важно помнить тех, кто создавал нашу любимую Дубну, кто стоял у истоков ее научной славы. Мы уделяем этому большое внимание, особенно в юбилейный для города год», — отметил Тихомиров.

Работа по сохранению памяти уже ведется. В декабре на улице Лесной открыли памятник академику РАН Александру Балдину. Теперь же вся собранная информация о легендарных жителях будет передана властям для создания новой туристической точки.