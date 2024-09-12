Предприятия Дубны создали более 540 рабочих мест с начала года

С января в Дубне создано 540 рабочих мест. При этом в округе вырос средний уровень заработной платы.

Развитие бизнеса в Дубне обсудили на городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участие во встрече приняли работодатели, участники профсоюзов и сотрудники администрации муниципалитета. Они обсудили рост объема инвестиций. С начала года он превысил 10 миллиардов рублей, что сказалось на увеличении числа рабочих мест и повышении зарплаты.

«Мы отмечаем, что повышен средний уровень заработной платы достаточно существенно. Мы в Дубне сильно прирастаем — по инвестициям и по рабочим местам», — отметил заместитель главы городского округа Дубна Дмитрий Утробин.

Также на мероприятии обсудили работу МФЦ, организацию транспортного обслуживания, диспансеризацию сотрудников и молодежную политику.

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