В Дубне расцвели розовые нимфеи

На пруду в Коммунальном проезде в городе Дубне началось цветение нимфей. Водяные лилии превратили водоем в место, где прохожие невольно замедляют шаг и достают телефоны, чтобы сделать фото.

Пруд был восстановлен по региональной программе «100 прудов и озер». Специалисты расчистили дно, убрали многолетний ил и благоустроили берег. Теперь водоем украшают розовые нимфеи.

Доцент кафедры экологии и наук о Земле Государственного университета «Дубна» Галина Лазарева рассказала, что розовые нимфеи — это селекционные зимостойкие сорта, которые пока остаются редкостью в городских водоемах Подмосковья. При правильной посадке они прекрасно переносят зимы. Листья нимфей создают тень, корневища участвуют в очистке водоема, а заросли становятся убежищем для мальков рыб и других водных обитателей.

Нимфеи цветут почти все лето — с июня и до конца августа, а иногда радуют новыми бутонами даже в сентябре. По словам специалиста, условия в дубненском пруду оказались для них практически идеальными.