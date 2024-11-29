Мастер-классы по профориентации провели для старшеклассников в Дубне

Традиционная акция, посвященная государственной итоговой аттестации, прошла в конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна». Проект «ГИА. Осознанность. Профориентация» в Подмосковье реализуют уже четвертый год.

Целью акции является формирование осознанного выбора школьниками учебных предметов для сдачи ГИА-9 и ГИА-11. На площадке особой экономической зоны для старшеклассников из Дубны и соседних муниципалитетов организовали профориентационные мастер-классы. Ребята смогли познакомиться с работой крупнейших предприятий — резидентов ОЭЗ — и задать вопросы представителям компаний.

«Школьникам предоставили возможность посмотреть и послушать резидентов особой экономической зоны, представителей университета „Дубна“, которые могут рассказать все нюансы поступления, в том числе по целевому направлению, о баллах, которые нужно набрать на экзаменах», — рассказала начальник управления народного образования администрации Дубны Светлана Жаленкова.

Выпускники школ Дубны уверены, что в родном наукограде они смогут построить хорошую карьеру. А предприятия помогут им в этом — здесь готовы заключать целевые договоры с молодежью.

Выбор Дубны как места, где можно узнать о самых интересных профессиях, не был случаным. В наукограде функционирует множество производств, в том числе наукоемких, где востребованы специалисты самых разных профессий.

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