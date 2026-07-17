В Дубне прошел выезд приемных комиссий и медицинских комплексов

В городе Дубне в рамках выездной администрации жители смогли не только задать вопросы профильным заместителям, но и проверить свое здоровье. Медики Дубненской больницы организовали прием в двух мобильных комплексах.

Жители могли сделать флюорографию и маммографию, проверить прочность костей на денситометре и получить консультацию терапевта. Участники акции остались довольны возможностью пройти осмотр без посещения поликлиники.

«Врачи очень внимательные, чуткие, никакой суеты нет: я удивлена и поражена. Очень рада, что в нашем городе есть выездная врачебная деятельность и к нам очень хорошее отношение. Я всегда счастлива прийти и позаботиться о своем здоровье», — отметила жительница Валентина Корсакова.

В мероприятии также приняли участие сотрудники медико-санитарной части №9. Они подготовили для жителей здоровые угощения — овощи и отвар шиповника — и рассказали о правильном питании. Глава Дубны Максим Тихомиров оценил подход медиков к работе.

«На наших выездных форматах пользуются популярностью мобильные комплексы, поэтому сегодня врачи Дубненской больницы развели городок здоровья, провели обследования. Рад, что такой формат нравится нашим жителям», — отметил Максим Тихомиров.

Масштабный городок здоровья будет развернут медиками Дубненской больницы на праздновании Дня города, которое состоится 25 июля. В Парке семейного отдыха и в Сквере ветеранов пройдут консультации врачей-специалистов, а также квесты для взрослых и детей.