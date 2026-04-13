В Дубне прошел Всероссийский конкурс скрипачей и виолончелистов

В городе Дубна с 11 по 12 апреля состоялся Всероссийский конкурс скрипачей и виолончелистов имени Ирины Оганесян. Это первое мероприятие в обновленной детской школе искусств после ремонта. Более 70 юных музыкантов со всей страны исполнили произведения известных композиторов в отремонтированном зале.

В первый день конкурса участники состязались в номинациях для альтов и виолончелистов, а во второй — для скрипачей. На конкурсе звучали произведения Баха, Брамса, Вивальди, Прокофьева, Чайковского и Рахманинова. Многие участники в прошлом поступили в известные музыкальные училища и консерватории после выступления на этой сцене.

Анна Андрюшина, виолончелистка, вместе с сыном Михаилом Корзниковым вновь посетила школу и отметила улучшение условий: «Моя подруга из Дубны, и она училась здесь раньше. Когда я посылала ей фотографии, она говорила, что с момента ее учебы ничего не изменилось. Сейчас прошел ремонт, и я понимаю, как детям это важно: им приятнее приходить в хорошие условия».

Инициатором конкурса выступил академик РАН Юрий Оганесян, супруг Ирины Оганесян. Заслуженный работник культуры Московской области, выдающийся педагог, большую часть жизни она посвятила воспитанию новых поколений скрипачей в Дубненской детской школе искусств. Одна из ее воспитанниц — нынешний директор школы Татьяна Дементьева.

По итогам конкурса было присуждено 13 первых мест в различных номинациях. Среди победителей — Иван Мищенко, Василиса Фролова, Антонина Ильина, Сергей Фатеев, Ефросинья Бучнева, Мария Фролова, Александра Гулеватая, Максим Клюев, Юрий Дмоховский, Надежда Сластилова, Доминика Недзведская, Милана Фролова и Анастасия Деханова.