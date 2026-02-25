В Дубне прошел турнир по фехтованию на шпагах среди детей

В наукограде Дубна Московской области состоялся Открытый турнир по фехтованию на шпагах среди юных спортсменов. Соревнования впервые прошли на территории Особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками турнира стали дети 2015 года рождения и младше. Состязания проходили в два этапа: общий турнир и финальные бои за призовые места. Медали, изготовленные к 20-летию ОЭЗ, стали наградой для лучших фехтовальщиков.

«Это территория, где успешно развивается не только сложившийся высокотехнологичный бизнес, но и молодые стартапы, которые только пробуют себя. Однако мы понимаем, что бизнес не может быть успешным в обособленном пространстве. Поэтому наши резиденты, управляющая компания активно участвуют в совершенствовании быта, поддерживают спорт, культуру, другие, в том числе социальные сферы деятельности общества – мы это называем создание комфортной среды», – поприветствовал участников генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Судьями соревнований выступили тренеры спортшколы «Дубна» Александр Лапин и Валерий Буторов, а также воспитанники спортшколы – мастер спорта России Анна Микелова и Владимир Чурюкин. Зрители смогли попробовать себя в роли фехтовальщиков под руководством опытных инструкторов.

Открытый турнир по фехтованию на шпагах организован управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» совместно со спортивной школой «Дубна». Соревнования прошли 24 февраля 2026 года в рамках федеральной программы «Спорт России».

