В Дубне прошел полумарафон «Большая Волга»

В наукограде Дубна состоялись соревнования в рамках «Суперлиги Подмосковья». Полумарафон «Большая Волга» собрал атлетов со всей Московской области и Москвы. Участники бежали дистанции 3, 5, 10 и 21,1 километра. Для детей была предусмотрена дистанция 500 метров.

Многие приехали соревноваться целыми командами и беговыми клубами. Среди участников был и житель Дубны Максим Бродников, который пробежал полумарафон с супругой. Свою дистанцию пробежали и их дети. Максим признался, что участвует во всех дубненских полумарафонах и занимается спортом уже шесть лет.

Спортсменам предстояло бежать по живописному маршруту вдоль Волги и исторической части наукограда. На разных этапах атлетов поддерживали музыканты Дубненского симфонического оркестра. Многие участники установили на соревнованиях личные рекорды. Например, Татьяна Глотова стала первым финишером среди девушек на полумарафонской дистанции.

Забег организован в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» при участии Министерства спорта Московской области и администрации Дубны. Спортсмены из Дубны также взошли на пьедестал: Зоя Матвеева стала первой на дистанции 5 километров, а Александра Высоцкая — второй на дистанции 10 километров.