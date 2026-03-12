В Дубне прошел медицинский форум, где врачи встретились с жителями

В городском округе Дубна на площади Космонавтов, 1, во Дворце культуры «Октябрь» состоялся медицинский форум. Это событие — не просто встреча медицинских работников, а возможность для врачей пообщаться с жителями и помочь им разобраться с проблемами здоровья.

Председатель Дубненской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Валентина Ушакова — постоянный посетитель таких форумов. На втором форуме врачи Медсанчасти №9 выявили у нее проблемы с суставами и давлением и оперативно помогли их решить. Валентина Ивановна пришла поблагодарить всех врачей и организаторов за такие встречи.

Глава города Дубны Максим Тихомиров выступил с торжественной речью. Он рассказал о строительстве новой детской поликлиники и отметил, что после прошлого форума учел пожелания посетителей и расширил количество медицинских специалистов.

Директор оздоровительно-образовательного лагеря «Сосновый бор» Татьяна Хапаева узнала о форуме на праздничном концерте в честь Международного женского дня. Она осталась в полном восторге от мероприятия и считает, что такие события способствуют не только организации медицинской помощи, но и приятному времяпрепровождению.

На форуме провели консультации специалистов, а также разыграли полезные призы. «Волонтеры Подмосковья» записывали на участие в розыгрыше, информировали о плане проведения форума и угощали горячим чаем. Призы были разнообразные: сертификаты на физиопроцедуры от Медсанчасти №9, кремы, аромадиффузоры, блокноты, пледы, футболки.

Специалисты из Медико-санитарной части №9 и Дубненской городской больницы принимали пациентов. По направлению можно было сразу сделать электрокардиограмму сердца и ультразвуковое исследование сосудов.

Руководитель сосудистого центра Медсанчасти №9 в Дубне Виталий Андреев отметил, что такие форумы способствуют выявлению первичных признаков заболеваний на ранней стадии и персональному подбору обследований.