В Дубне прошел концерт симфонического оркестра под открытым небом

В городе Дубне состоялся концерт симфонического оркестра, посвященный 70-летнему юбилею города. Жители и гости насладились музыкальной программой «Сергей Поспелов. In rock», представленной вечером под открытым небом.

Концерт прошел на площадке перед мемориалом «Штурмовик ИЛ-2». Это уникальное место было выбрано не случайно: памятник представляет собой настоящий бронированный самолет, собранный из фрагментов, найденных дубненскими поисковиками.

В программе прозвучали известные классические произведения: «Лунная соната», каватина Нормы Беллини, «Времена года» Вивальди и другие. Музыканты продемонстрировали смелую интерпретацию классики, сохранив ее величие, но добавив новую энергию и драйв.

Солист концерта — лауреат международных конкурсов, один из самых ярких российских академических скрипачей Сергей Поспелов. Его исполнение классической музыки в рок-обработке впечатлило всех присутствующих.