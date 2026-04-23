В Дубне производят детали, спасающие электронику от перегрева

В особой экономической зоне в Дубне находится предприятие «С-Компонент», где создают высокотехнологичную продукцию из специальной технической керамики. Этот материал уникален тем, что является электрическим изолятором и при этом проводит тепло почти как металл.

Предприятие разработало более 13 тысяч видов продукции и освоило свыше 20 технологий. Сегодня среди заказчиков — все российские производители микроэлектроники.

«Мы начинали с автомобильной электроники, а сейчас работаем и на рынке специальных применений. Фактически все, кто занимается кремниевыми кристаллами — наши партнеры. Мы делаем все, что удерживает и защищает этот кристалл», — отмечает генеральный директор компании «С-Компонент» Олег Куль.

Продукция дубненского предприятия используется в бытовых устройствах: паяльных станциях, подогревателях пищи, сушилках для обуви, йогуртницах, стеклянных чайниках и фумигаторах.

Компания выпускает более двух тысяч видов изделий, причем значительная часть — по индивидуальным чертежам заказчиков. Ключевая задача — решить три главные проблемы современной электроники: защиту от перегрева, миниатюризацию и работу в экстремальных условиях.