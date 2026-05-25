В Дубне построят завод по производству лекарств

В подмосковной Дубне дочерняя компания АО «Алтегра» — ООО «Алсигма» — ведет строительство фармацевтического завода. Параллельно возводятся производственный и складской корпуса, которые планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года.

Работы стартовали в прошлом году. В складском корпусе специалисты занимаются устройством фасада, созданием перекрытий и проходки для инженерных сетей в кровле. На первом этаже прокладывают инженерные сети и канализацию. В производственном корпусе обустраивают перекрытия и заканчивают монтаж металлоконструкций для пристройки. Уже поступило первое оборудование — система холодоснабжения.

На заводе будут выпускать противоопухолевые, противовирусные и противодиабетические препараты для госпитального и розничного рынка. Всего планируется запустить пять производственных линий, две из них — высокотехнологичные, таких в России немного. Препараты будут производиться в изоляторах с использованием сложных технологий, требующих высокой квалификации персонала.

По словам генерального директора АО «Алтегра» Ольги Турчаниновой, процессы строительства завода, поставок оборудования и разработки методик качества и очистки ведутся параллельно, чтобы быстро выйти на рынок. Выпуск продукции начнется после регистрации препаратов в Министерстве здравоохранения, первые партии запланированы на конец 2028 года.