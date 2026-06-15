В Дубне открылся первый офтальмологический коррекционный центр для детей

В детской поликлинике Дубненской больницы начал работу первый в городе офтальмологический коррекционный центр. Он создан при совместной поддержке администрации города и компании «ПСК Фарма», являющейся резидентом особой экономической зоны.

Для центра было отремонтировано помещение и закуплено восемь современных аппаратов для диагностики и лечения распространенных нарушений зрения у детей. Здесь будут помогать пациентам с миопией, амблиопией, косоглазием и нарушениями аккомодации.

По оценкам специалистов, коррекция зрения требуется уже каждому третьему школьнику. Среди причин — высокая зрительная нагрузка, гаджеты и недостаток времени на отдых и прогулки. «Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, — это миопия. Современные дети много времени проводят с телефонами и планшетами. Новое оборудование позволяет тренировать глазные мышцы, ускорять коррекцию зрения и в ряде случаев добиваться результата без хирургического вмешательства», — отмечает врач-офтальмолог детской поликлиники Дубненской больницы Юлия Григорьева.

Проходить лечение смогут дети с трех-четырех лет. Для маленьких пациентов процедуры сделали максимально комфортными: используются игровые элементы, красочные изображения и интерактивные задания. Один сеанс занимает около 20–25 минут, а курс лечения обычно рассчитан на 10–14 дней.

Раньше многим семьям приходилось ездить за подобной помощью в Москву или Тверь. Теперь современные методы аппаратного лечения доступны в Дубне. При необходимости кабинет готов работать в две смены, чтобы принять всех нуждающихся пациентов.