В Дубне открыли новую площадку особой экономической зоны

На торжественной церемонии присутствовали руководитель ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев, заместители губернатора Московской области Мария Нагорная и Владислав Мурашов, глава Дубны Максим Тихомиров, а также представители управляющего совета ключевых предприятий наукограда.

Старт работе новой площадки дали из конгресс-центра. В режиме реального времени коммунальная техника начала движение по дорогам новой территории.

Новая зона площадью 47,6 гектара полностью готова к приему резидентов. Здесь завершили работы по созданию инженерных, транспортных и таможенных объектов, а также подготовили вертолетную площадку. Уличную дорожную сеть интегрировали в мощный транспортный узел, соединяющий город с региональными трассами и магистралями, ведущими в столицу, а также в сторону Твери и Ярославля.

«Эта новая транспортная артерия имеет огромное значение для экономического роста», — отметил руководитель ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.