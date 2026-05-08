В Дубне открылась выставка известного художника Франциско Инфанте

Выставка приурочена к 50-летию созданного им жанра «артефакта» — уникального соединения инсталляции, фотографии и эксперимента с пространством. В залах представлено более 120 работ — от ранних объектов 1960–70-х годов до произведений последних лет. Главное в этих работах — ощущение невозможного. Геометрические конструкции появляются среди снега, лесов, воды и неба, меняя восприятие реальности, без использования компьютерной графики и монтажа.

Особую атмосферу создает и само пространство. Галерея разместилась на втором этаже Дома международных совещаний ОИЯИ — здания с историей, где десятилетиями проходят важнейшие научные встречи. Экспозиция разделена на несколько частей. В главном зале — ранние работы художника. Есть отдельное пространство, стилизованное под мастерскую, где можно посмотреть фильм о Франциско Инфантэ и процессе создания его произведений.

Настоящими «звездами» выставки стали два кинетических объекта. Один из них — «Пространство — движение — бесконечность» — знаменитая конструкция из вращающихся светящихся кубов, созданная художником еще в молодости. Второй объект — динамические спирали — был полностью воссоздан в Дубне по указаниям самого художника.

Посетители признаются, что за один раз увидеть все невозможно. Выставка «АртеФакты Франциско ИнФантэ» будет работать в Галерее ОИЯИ до 27 июля. Посетить ее можно самостоятельно или с экскурсией. В ближайшее время организаторы планируют личную встречу с самим Франциско Инфантэ.

