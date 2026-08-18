В Дубне начали строить детскую поликлинику

В подмосковной Дубне на улице Энтузиастов началось строительство детской поликлиники ГБУЗ МО «Дубненская больница». Работы ведутся в рамках программы модернизации здравоохранения Московской области и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На данный момент рабочие завершили разработку котлована и приступили к монолитным работам. Завершить строительство планируют до конца 2027 года.

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. Общая площадь трехэтажного здания составит 5 450 квадратных метров. В здании разместятся три структурных блока: поликлиническое детское отделение, блок инфекционных заболеваний и блок неотложной помощи с отдельными входами. На прилегающей территории организуют места для отдыха, парковку для посетителей и детскую площадку.

Новое учреждение станет многофункциональным центром детской медицины, оснащенным по современным стандартам.