В Дубне начали проектировать новый сквер на Московской улице

В Дубне приступили к разработке проекта благоустройства сквера на улице Московской. Его эскизы представят жителям для обсуждения после январских праздников.

Будущий сквер разместится напротив дома № 10 на улице Московской. В рамках проекта там планируется создать зоны отдыха с современным освещением, высадить новые зеленые насаждения, установить столы для настольного тенниса и шахмат, а также качели кругового типа. Удобное расположение рядом с ЗАГСом позволит использовать пространство для фотосессий молодоженов.

Первое обсуждение проекта с жителями состоится сразу после январских каникул. Точные дату и время глава города Максим Тихомиров объявит в своих социальных сетях.

«Первый малый сквер, который благоустроили в прошлом году, получил положительные отзывы от жителей. Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева в этом году создадим еще одно уютное пространство. Все работы будем проводить в максимальном взаимодействии с дубненцами», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Эта инициатива продолжает практику создания малых скверов в городе. В прошлом году по предложению жителей на проспекте Боголюбова за два месяца был благоустроен пустырь: появились пешеходные дорожки, были высажены деревья и кустарники, установлены скамейки, спортивные столы и видовые качели.