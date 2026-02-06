В Дубне начали очищать крыши домов от снега

В городе Дубне на улице Ленина приступили к уборке снега с крыш зданий. Специалисты отмечают, что при сильных снегопадах первоочередной задачей является расчистка тротуаров и автомобильных дорог, однако не менее важно своевременно удалять снег с кровли домов.

Для обеспечения безопасности работников коммунальные службы используют специальную технику. Уборка производится с помощью бортового автомобиля с манипулятором, что позволяет минимизировать риски падения и получения травм. Человек, занимающийся очисткой, располагается на огражденной площадке и счищает снег лопатой. Машинист крана управляет процессом и следит за тем, чтобы внизу не было людей.