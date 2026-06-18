В Дубне на пляже находят необычные плоды древнего растения

На пляже в Дубне отдыхающие находят странные темные объекты, напоминающие морские раковины или высохшие коряги. Эти загадочные находки — плоды рогульника плавающего, более известного как чилим или водяной орех.

По словам доцента кафедры экологии и наук о Земле Университета «Дубна», кандидата биологических наук Галины Лазаревой, чилим — очень древнее растение. Его окаменевшие плоды находили в отложениях межледникового периода возрастом более 70 тысяч лет. Несмотря на широкий ареал распространения, сегодня это редкий вид, занесенный в Красные книги Московской и Тверской областей.

В последние десятилетия чилим активно развивается в Иваньковском водохранилище. Растение предпочитает тихие заводи и участки со слабым течением, где его плоды могут переноситься водой на большие расстояния. Именно поэтому необычные «рожки» нередко оказываются на берегу и привлекают внимание отдыхающих.

Галина Лазарева предупреждает, что острые края плодов могут легко травмировать человека, особенно если наступить на них босыми ногами. Внутри прочной оболочки скрывается белое ядро, богатое крахмалом. Во время Великой Отечественной войны в дельте Волги созревшие плоды перемалывали в муку, из которой готовили лепешки и кашу.

Сегодня чилим скорее напоминает о богатстве и разнообразии природы Верхней Волги. Его необычные плоды продолжают удивлять дубненцев и гостей города, заставляя остановиться на берегу и присмотреться внимательнее к тому, что лежит под ногами.