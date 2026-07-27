В Дубне можно стать донором костного мозга

В городе Дубна на базе ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России началась активная работа по привлечению доноров костного мозга. Чтобы стать потенциальным донором, необходимо сдать образец крови для HLA-типирования, который затем будет внесен в Федеральный регистр доноров костного мозга.

На «Городке здоровья» в честь Дня города волонтеры Российского Красного Креста проводили консультации по вопросам донорства костного мозга. Желающие могли вступить в регистр, сдав образец буккального эпителия. Стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет.

«Движение доноров костного мозга сейчас очень актуально и охватывает всю страну. Мы не стали исключением. Это может оказать большую помощь людям в будущем», — отметил Виталий Андреев, руководитель сосудистого центра ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России.

С начала года в Федеральный регистр уже отправлены 50 образцов крови для генотипирования. Среди доноров — сотрудники медико-санитарной части и члены их семей, а также работники городских организаций.

Все желающие могут сдать образец для внесения в Федеральный регистр доноров костного мозга в медико-санитарной части №9, предварительно позвонив по номеру: +7 (496) 213-90-12.