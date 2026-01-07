В Дубне модернизируют очистные сооружения

С 5 января возобновилась реконструкция очистных сооружений в Дубне. Основные усилия подрядной организации сейчас сосредоточены на бетонировании стен четырех первичных отстойников.

Работы по армированию и бетонированию резервуаров должны быть завершены к середине марта. Параллельно продолжается строительство крупнейших объектов — аэротенков. В этом году на площадке планируют завершить возведение всех резервуаров, после чего начнутся гидравлические испытания и работы по гидроизоляции, а затем — монтаж технологического оборудования.



«Все оборудование для нового комплекса успели приобрести до подорожания цен. Сейчас оно уже доставлено и находится на складах действующих очистных сооружений», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.



Также в текущем году подрядчик намерен завершить строительство административно-бытового здания и блока мехочистки и ультрафиолетового обеззараживания. На прошлом этапе были успешно проведены испытания свайных полей и начата забивка свай.



Проект, реализуемый по федеральной программе «Чистая Волга» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, включает в себя последующие этапы: перезапуск потоков на новые сооружения и реконструкцию старых. Действующие очистные обслуживают более 70 тысяч жителей и городские предприятия. После модернизации мощность комплекса увеличится в 1,5 раза — до 50 тысяч кубометров в сутки.